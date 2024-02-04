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· Алина Алмакаева

Поцелованный богом: Василиса Володина назвала самый счастливый знак зодиака 2024 года

Поцелованный богом: Василиса Володина назвала самый счастливый знак зодиака 2024 года

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2024 год обещает близнецам быть ярким, благоприятным и уникальным, так как они станут главными счастливчиками, по словам звездного астролога Василисы Володиной. Воздушные знаки будут находиться в центре внимания, а дракон будет активно поддерживать их успехи перед всем миром.

В мае Юпитер перейдет в символический первый дом, что дарует вам уверенность в себе и смелость. Это время, когда вы можете и должны проявить себя на все лады. Покажите все, чего достигли: вашу внешность, экспертизу, знания, дипломы, опыт, идеи и знакомства. Весь мир готов увидеть вас во всей вашей красоте! Кроме того, продолжается процесс самопознания, начатый около года назад. Вам предстоит осознать свою новую позицию в мире и настойчиво ее защищать, как советует Василиса Володина для всех представителей воздушных знаков.

Эксперт отмечает, что для близнецов год будет полон событий, эмоций и чувств. Она советует им жить полной жизнью и не упускать ни одного момента.

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