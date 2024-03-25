Поцелованный богом пророк-математик Сидик Афган точно рассчитал дату Третьей мировой войны

Ученый-математик из Афганистана, Сидик Афган, известен своей методикой математического прогнозирования событий.

Путем анализа дат и математических вероятностей он успешно предсказал землетрясение в Турции, начало конфликта на Украине, и исход выборов в США с поразительной точностью.

Еще ранее его расчеты о периодах войны в Афганистане, о распаде Советского Союза оказались верными. В настоящее время математик заявил, что разработал формулу, позволяющую ему, основываясь на анализе дат военных событий, предположить год начала новой мировой войны.

Согласно прогнозу Сидика Афгана, годом начала новой мировой войны, которая будет разрушительной и страшной, он назвал 2055 год. При этом ученый утверждает, что точность его расчетов для отдельной личности составляет около 100%, для отдельных государств - около 80%, а для прогноза мирового масштаба - более 60%.