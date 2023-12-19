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Поцелованный богом: Глоба предсказал одному из знаков зодиака масштабные перемены в жизни

Поцелованный богом: Глоба предсказал одному из знаков зодиака масштабные перемены в жизни

wp-s.ru

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Астролог Павел Глоба сообщил, что представители одного знака зодиака уже в январе 2024 году смогут изменить свою жизнь на «до» и «после». Перемены будут настолько значительными, что данному знаку зодиака будет сложно узнать самого себя, пишет gorodkirov.

Согласно гороскопу, у родившихся под созвездием овна с самого начала нового 2024 года проснется невероятное желание исполнить все свои мечты в самое ближайшее время. Звезды рекомендуют не игнорировать этот порыв и не боятся выйти из зоны комфорта, потому что Вселенная обещает вознаградить все старания овнов в полной мере.

Все сферы жизни представителей данного знака переживут изменения: прилив сил и рождение новых идей позволит овнам направить свою жизнь в положительную сторону.

Тем не менее астролог предупреждает, что трудности на пути родившихся под данным созвездием не исключены. Из самого неприятного: плохие вести или злые языки. Однако звезды будут на стороне овнов, и от представителей огненной стихии требуется непоколебимая решимость и вера в себя, во всем остальном их поддержит Вселенная.

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