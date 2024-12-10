Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба озвучила три знака, которые получат благословение

Известный астролог Тамара Глоба вновь поделилас...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Известный астролог Тамара Глоба вновь поделилась предсказаниями, которые привлекли внимание многих поклонников. На этот раз она рассказала о трех знаках зодиака, которые в ближайшее время получат уникальное благословение — словно «поцелуй» от Святого Духа.

Эти знаки ждут удача, поддержка свыше и гармония во всех аспектах жизни.

Кто же они — три избранных знака?

Тамара Глоба подчеркивает, что эти знаки не просто попадут под влияние позитивной энергии, но и откроют для себя новые горизонты, почувствуют невидимую поддержку высших сил.

Лев

Львам предсказано благословение в профессиональной и финансовой сфере. Их лидерские качества засияют с новой силой, а интуиция поможет принимать правильные решения. Астролог советует Львам быть внимательными к неожиданным возможностям, которые могут кардинально изменить их жизнь.

Рыбы

Для Рыб наступает время внутренней гармонии и духовного подъема. Благословение от высших сил откроет перед ними двери в мир любви, вдохновения и творчества. Этот период идеально подходит для саморазвития и поиска ответов на давно волнующие вопросы.

Стрелец

Стрельцов ждет удача в начинаниях. Астролог рекомендует им активно воплощать свои мечты в реальность. Благословение поможет преодолеть страхи и сомнения, а также укрепит веру в собственные силы.

Что значит благословение для этих знаков?

По словам Тамары Глобы, благословение Святого Духа проявляется через:

  • Интуитивные озарения. Эти знаки смогут принимать мудрые решения даже в сложных ситуациях.
  • Событийную поддержку. Удачные стечения обстоятельств помогут достичь задуманного.
  • Энергетическую гармонию. Они будут ощущать спокойствие, уверенность и защиту.

Советы астролога для всех знаков зодиака

Тамара Глоба напоминает, что благословение доступно не только избранным, но и всем, кто открыт для духовного роста. Вот несколько советов, которые помогут привлечь позитивную энергию:

  • Медитируйте и ищите тишину. Это укрепляет связь с высшими силами.
  • Будьте благодарны. Благодарность за то, что у вас есть, помогает притягивать больше хорошего.
  • Не бойтесь перемен. Они часто являются сигналом того, что в вашей жизни начинается новый этап.

По словам Тамары Глобы, каждый человек может стать «поцелованным Святым Духом», если будет открыт для духовного и эмоционального роста. Однако Львам, Рыбам и Стрельцам в ближайшее время звезды даруют особую поддержку, которая поможет преодолеть любые преграды и раскрыть свой потенциал.

Используйте это время с максимальной пользой — ведь благословение всегда сопровождается новыми возможностями и светлым будущим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Власти Набережных Челнов прокомментировали снимок с фотошопом отчета об уборке улицы

Интересное в Казани

18 часов назад

Тепло вечера вдвоем: два ресторана Казани, где каждая деталь пропитана романтикой

как избавиться от грибка и плесени на стенах в квартире

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

перевезти окна в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

Новости Татарстана

день назад

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокоментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Новости Татарстана

день назад

Названы гонорары звезд татарской эстрады за новогодние выступления

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани за минувшие выходные задержали 32 пьяных водителя

Новости Казани

день назад

За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей
Новости Татарстана
час назад

В Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн

Хозяину придется восстанавливать транспорт

Новости Казани

час назад

На пожаре в Казани спасли 6-летнего мальчика

Интересное в Казани

18 часов назад

Тепло вечера вдвоем: два ресторана Казани, где каждая деталь пропитана романтикой

Новости Казани

час назад

Проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Новости Татарстана

2 часа назад

В мэрии Челнов 2 раза ошиблись при отчетах перед жителями о проделанной работе
В Татарстане произошло ДТП с 4 погибшими
Новости Татарстана
15 минут назад

В Татарстане произошло ДТП с 4 погибшими

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти РТ утвердили меры для снижения влияния на воздух в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане планируют отказаться от мигрантов в экономике

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ликвидировали свалку стройотходов у детсада
10 декабря пройдет TgConf в Казани
Новости Татарстана
4 дня назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани