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Поцелованные Богом: Володина назвала три знака зодиака, которым покорятся карьерные вершины

Поцелованные Богом: Володина назвала три знака зодиака, которым покорятся карьерные вершины

Дзен/7Дней.ru

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Знаменитый астролог Василиса Володина сообщила, что три знака зодиака на текущей неделе ожидает фантастическое везение в карьере. Звезды говорят, что именно к ним удача будет расположена больше всего, пишет pg12.ru.

Овен

Родившиеся под созвездием овна на этой неделе смогут решить давно мучающие их проблемы. Самое интересное, что больших усилий прилагать не придется, достаточно лишь довериться собственной интуиции и поверить в самих себя, а звезды будут им только помогать и указывать верный путь.

Телец

Представителям знака зодиака телец на текущей неделе станет доступна возможность вложиться в перспективный проект. Астролог советует не сомневаться, потому что звезды сулят данному знаку удачу и успех во всех финансовых делах. Любой риск тельцов окупится и принесет прибыль. Василиса Володина добавила, если у представителей земной стихии есть желание стать преподавателем, сейчас самое время начать его реализовывать.

Водолей

Водолеям звезды рекомендуют на этой неделе постараться преодолеть свои страхи и взять на себя больше ответственности, так как это станет важным шагом к достижению желаемого успеха. Также родившимся под данным созвездием не следует слишком близко воспринимать критику со стороны начальства или коллег, так как их проектам и идеям звезды обещают потрясающую удачу.

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