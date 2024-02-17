Поцелованные богом: Василиса Володина назвала два знака зодиака, которых ждет богатство до конца февраля

Астрологический гороскоп, составленный Василисой Володиной, прогнозирует благоприятный период в конце февраля 2024 года для двух знаков зодиака, сопровождаемый денежным приливом.

Для Близнецов данный период будет отмечен повышенной продуктивностью и щедрыми наградами за их усилия. Возможно, к концу месяца они могут почувствовать усталость, однако эта усталость будет приятной, так как они увидят результаты своего труда. Советуется отложить большую часть заработанных денег, однако не забывать о себе и позволить себе немного роскоши.

Львам предстоит получить неожиданный доход и столкнуться с большим количеством новых рабочих задач. Их труд будет щедро вознагражден. Звезды рекомендуют рассмотреть варианты инвестирования своих денег и начать думать о возможных вложениях. Первая прибыль от инвестиций может поступить к львам уже в этом году.