Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет в 2025 году счастье

Прогнозы астролога Тамары Глобы о том, какие зн...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Известный астролог Тамара Глоба уже раскрыла, какие знаки зодиака могут ожидать особого благосклонения судьбы в 2025 году.

По ее словам, некоторые знаки будут буквально «поцелованы богом», получив неожиданные возможности и несметное счастье в предстоящем году.

Знаки, одаренные удачей

Среди счастливчиков 2025 года Тамара Глоба особенно выделяет Тельцов, Стрельцов и Рыб. Эти знаки зодиака испытают значительный подъем в личной жизни, карьере и финансовых делах. Их жизненный путь будет озарен удачными событиями, которые приведут к долгосрочным положительным изменениям.

Телец: год прорывов

Тельцы встретят 2025 год с множеством новых возможностей для развития карьеры и улучшения финансового положения. Их усилия и труд будут вознаграждены, что приведет к значительному росту и достижению стабильности.

Стрелец: везение в личной жизни

Стрельцы насладятся гармонией в отношениях и возможностями для новых романтических приключений. Их социальный круг расширится, принеся новые интересные знакомства, которые могут оказать значительное влияние на их личную и профессиональную жизнь.

Рыбы: духовное и творческое возрождение

Рыбы обретут новые источники вдохновения, которые помогут им в реализации творческих проектов. Этот год станет периодом духовного возрождения и самопознания, что позволит им глубже понять свои желания и стремления.

Важность позитивного отношения

Тамара Глоба подчеркивает, что несмотря на предрасположенность к удаче, многое будет зависеть от личного отношения к происходящим изменениям. Принимая активное участие в своей судьбе и используя предоставленные возможности, любой из этих знаков может умножить свои шансы на успех.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Новости России

6 часов назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

постельные клопы фото и как обнаружить

Новости Казани

день назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Новости России

2 дня назад

T2 подводит итоги 2024 года

нотариальное согласие на регистрацию по месту жительства в Москве

Новости Казани

день назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

7 часов назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Новости Казани

10 часов назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году
Лонгриды
минуту назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

До Нового года осталось менее недели, и жители ...

Новости Татарстана

36 минут назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости России

день назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

Новости Татарстана

41 минуту назад

Власти Казани напомнили, что делать в случае атаки БПЛА

Общество

час назад

Глава Минтруда РФ: в феврале 2025 года пенсии увеличат по фактической инфляции
Туристы отменяют брони в казанских отелях после...
Новости Татарстана
час назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам вернули свыше 53 млн рублей после пересмотра счетов ЖКХ

Новости Татарстана

час назад

Преследовавшего свою бывшую мужчину из Татарстана задержали и вскоре отпустили

Новости Казани

2 часа назад

Каток на Кремлевской набережной Казани не будет работать этой зимой
Новости Татарстана
5 дней назад

Ак Барс Банк приглашает татарстанцев на каток за 1 рубль