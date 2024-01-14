Поцелованные богом: названы самые счастливые детские имена 2024

Из года в год родители придумывают имена своим малышам. Кто-то опирается на созвучие с фамилией и отчеством, другие называют детей в честь родственников, третьи выбирают имя в интернете. Астролог помогает новым родителям и рассказывает, какие имена принесут счастье их обладателям. Об этом сообщает журнал "Marie Claire".



Дети, родившиеся в год дракона, характеризуются силой, ответственностью и полнотой жизни. Дракон, будучи почитаемым существом в китайской культуре, иногда делает людей, родившихся в такой год, немного эгоцентричными. Однако это проходит с возрастом, когда они осознают свои жизненные ценности. Энергия дракона сильно влияет на самочувствие людей, рожденных в этот год. Такие дети склонны нестись вперед на высоких скоростях и, порой, забывают о своем здоровье. Основная задача родителей - научить их заботиться о себе и слушать потребности своего организма.



Как выбрать имя для детей, рожденных в год дракона? Учитывая, что это животное относится к стихии огня, имена с "огненным" или "солнечным" значением подойдут ему лучше всего.



Женские имена: Агния, Аврора, Алена, Зара, Илона.



Мужские имена: Айдан, Кай, Локи, Серафим, Тайсон, Феникс.





Женские имена: Алиса, Стефания, Виктория, Владислава, Василиса, Глория.Мужские имена: Валдай, Василий, Владимир, Владислав, Евдоким, Кирилл.Женские имена: Злата, Динара, Роза, Ева, Лилит.Мужские имена: Арнольд, Адам, Аврелий, Златослав, Златан.