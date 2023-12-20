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Поцелованные богом: Глоба предсказала счастливую жизнь трем знакам зодиака с января

Поцелованные богом: Глоба предсказала счастливую жизнь трем знакам зодиака с января

100biografiy.ru

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Астролог Тамара Глоба рассказала, что в самом начале нового 2024 года Вселенная сделает представителям трех знаков зодиака настоящий подарок в виде безграничной удачи и счастья, которые не покинут их в течение всего января, пишет gorodkirov.

Водолей

Родившимся под созвездием водолея придется принять важное решение по поводу отношений с близким ему человеком. Астролог советует слушать свое сердце, которое точно подскажет, разорвать связь с партнером или налаживать ее. Для каждого представителя выбор будет разным, однако самое важное его принять, потому что после этого водолеи почувствуют как их душа успокоится, ее покинут неопределенность и сомнения, а жизнь начнет стремительно налаживаться.

Весы

Представителей воздушной стихии в январе 2024 года ожидает встреча с человеком, который станет для них словно глотком свежего воздуха и поможет в профессиональной деятельности. Однако звезды рекомендуют быть осторожнее, так как среди всех новых знакомств хорошими людьми окажутся лишь единицы.

Рак

Ракам Тамара Глоба советует отметить Новый год и провести первые недели 2024 года вместе со своей семьей: в этот период им удастся восстановить доверие и разбудить задремавшие теплые чувства. Чтобы укрепить родственные связи, ракам нужно постараться отпустить обиды и проявить терпение. Вместе с тем родившимся под этим знаком зодиака не нужно боятся высказать все претензии близкому человеку, так как это поможет разрешить давно мучивший их конфликт.

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