Поцелованные богом: Глоба предсказала 3 знакам зодиака успешные дни с 20 февраля

Знаменитый астролог Тамара Глоба предсказывает, что три знака зодиака запомнят 20 февраля на долгое время, поскольку именно в этот день начнется для них новый денежный этап.

Близнецам, по словам Глобы, удача улыбнется особенно ярко. Им предстоит период, когда все дела будут складываться как по мановению волшебной палочки, даже самые сложные. При этом доходы будут расти с каждым днем, что, разумеется, повысит и расходы. Теперь у них будет возможность приобрести то, что ранее казалось недостижимым.

Раки также получат свою долю удачи и шансов на обогащение. Судьба предложит им множество способов улучшить свое финансовое положение, включая возможность выиграть в лотерее. Хотя ранее у них не всегда везло в подобных ситуациях, этот период может стать исключением.

Скорпионам предстоит нелегкая, но интересная работа, которая принесет им не только дополнительные доходы, но и ценный опыт, который пригодится в будущем. Это поможет им справиться с любыми финансовыми трудностями, сообщает gorodkirov.