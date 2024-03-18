Поцелованные богом: Глоба предрек трем знакам зодиака небывалую удачу

Волшебный период для трех зодиакальных знаков начнется с 18 марта и продержится до конца месяца. Представители стихии воды смогут смело воспользоваться возможностями, которые предоставит им судьба.

Рак

Ракам предстоят два дня, когда нужно быть внимательными: 15 и 23 марта. Несмотря на это, астролог уверяет, что эти испытания преодолимы, важно не дать эмоциям взять верх. Раки ощутят поддержку судьбы и лишь нужно будет начать активные действия. Удача приведет их к успеху в различных сферах жизни.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но лишь если они будут предельно осторожны. Особенно важно быть бдительными 26 марта. Скорпионам следует воздерживаться от алкоголя и быть осторожными за рулем. В остальное время месяца они могут рассчитывать на благоприятные события, особенно в финансовом плане.

Рыбы

Представителям этого знака следует проявлять осторожность в общении с потенциальными мошенниками. Звезды советуют избегать участия в сомнительных сделках. Начиная с 15 марта, у Рыб будет удачный период, продолжающийся до конца месяца. Рыбам стоит брать инициативу в свои руки – это позволит им добиться успеха в финансах и карьере.