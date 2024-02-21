Новости России
· Артем Акчурин

Поцелованные богом: Глоба перечислила знаки зодиака, которых смоет денежной волной

Поцелованные богом: Глоба перечислила знаки зодиака, которых смоет денежной волной

m24.ru

Подписаться в Telegram

Известная российская предсказательница Тамара Глоба заявила, что март в 2024 года будет по-настоящему успешным для двух знаков зодиака.

Весной у Близнецов заметно улучшится финансовое состояние и карьерный рост. В это время они будут обладать особым обаянием и интеллектуальными способностями, что поможет им привлечь новые возможности для заработка. Близнецы смогут проявить свою коммуникабельность и легкость в общении, что будет способствовать расширению круга деловых контактов. Стоит ожидать приятные финансовые перспективы, возможно, новые проекты или повышение на работе.

Козероги этой весной достигнут всех своих целей. Их целеустремленность, методичность и ответственность помогут им добиться успеха в профессиональной сфере. Козероги будут демонстрировать свою надежность и надышенность официальностью, что позволит им заслужить доверие начальства и коллег. В этот период они могут ожидать увеличения доходов, возможно, получение выгодных предложений относительно карьеры или более высокой заработной платы. Важно будет поддерживать энергетику успеха и не упускать возможностей для профессионального роста.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

как установить сетку на вент решетку чтоб не лезли тараканы

Новости Татарстана

день назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

настройка карбюратора цены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

12 часов назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

Ключи от нового дома вручили раненному бойцу СВО из Татарстана

Новости Татарстана

10 часов назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Лонгриды
час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

час назад

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

Новости Казани

час назад

Ваня Дмитриенко и DJ Smash исполнят гимн «Игр будущего» в Казани

Новости Казани

2 часа назад

На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года
«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

3 часа назад

Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержание отношений с Россией

Новости Татарстана

3 часа назад

Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

Новости Казани

3 часа назад

Путин в Казани проводит встречу с президентом Республики Сербской
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить