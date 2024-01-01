Поцелованные богом: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет в 2024 году счастье

Первые числа января станут поистине неповторимыми для трех знаков зодиака. Великая российская предсказательница Тамара Глоба ясно указывает на приближение необыкновенной удачи, которая проникнет в каждую сферу их жизни.

Водолеи, благодаря небесной силе, сумеют, наконец, разрешить вопрос, стоит ли им сохранять отношения, в которых появилось целое множество проблем в последнее время. Вместо того чтобы прислушиваться к мнению окружающих, наставлений необходимо искать внутри себя. Безусловно, только сердце сможет подсказать верный путь.

Весы

Судьба Весов приведет их к человеку, который поможет обновить их жизнь и внести новые идеи в профессиональную сферу. Однако, звезды дают предупреждение - доверять ему в рабочих вопросах - можно, но открывать личную жизнь не стоит.

Раки

В новом году Раков не стоит удаляться от семьи. Открываются возможности восстановить утраченные связи и воссоединить то, что уже казалось неисправимо разрушенным. Для преодоления обид и ссор необходимо проникнуть в души и общаться.