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· Алина Алмакаева

Поцелованные богом: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет полоса счастья в конце сентября

Поцелованные богом: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет полоса счастья в конце сентября

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Тамара Глоба - астролог с безупречной репутацией, рассказала, кто с 24 сентября сможет достичь своих желаний благодаря особым воздействиям звезд. Этих знаков ждут благоприятные события в карьере и творчестве, будто предопределенные судьбой.

Овнам сопутствует удача в путешествиях, отдыхе и романтических отношениях. Возникшие прежде неприятности и споры с окружающими будут разрешены в их пользу.

Раки будут наслаждаться финансовыми успехами, обилием подарков и прогрессом в учебе. Они могут рассчитывать на поддержку и помощь родственников во всех своих проектах. Даже конфликты на рабочем месте могут оказаться полезными, ведь они помогут раскрыть истину.

Львы смогут получать доход от своей творческой деятельности. Регулярное общение с близкими людьми не только доставит удовольствие, но и принесет финансовую выгоду. Этим знакам зодиака ждут приятные встречи и увлекательные путешествия в кругу друзей.

Стрельцы будут наслаждаться повышенным вниманием, давая им возможность проявить свои таланты, обаяние и смелость перед окружающими. Их творческая, общественная и спортивная активность принесет им успех и признание.

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