Поцелованные богом: Глоба назвала 3 знака зодиака, к которым придут деньги

Согласно гороскопу известного по всей России астролога Тамары Глобы, ноябрь принесет поразительную удачу трем знакам зодиакального круга. Более того, звезды гласят о том, что в завершающем осень месяце финансовое благополучие поселится в домах у представителей ниженазванных созвездий, сообщает gorodkirov.ru.

Дева

Ранее родившихся под созвездием девы преследовали проблемы и неудачи, однако в ноябре все кардинально изменится: в этом месяце дев ожидает встреча с важными людьми, которые в ближайшем будущем станут для них опорой и поддержкой на пути к достижению колоссальных высот в материальном плане.

Скорпион

Представителей знака зодиака скорпион в ноябре поджидает феноменальная удача в денежном обогащении. Тем не менее астролог предупреждает, что деньги задержатся в кошельках скорпионов только в том случае, если они не будут их растрачивать на пустяки и безделушки.

Телец

Родившиеся под созвездием тельца заметно ощутят прилив финансовой удачи ближе к концу завершающего осень месяца. Успех нагрянет так резко и внезапно, что тельцы будут невероятно ошеломлены, рассказала Тамара Глоба.