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Поцелованные богом: Глоба назвал три знака, для которых в мае распахнутся все двери

Три знака зодиака, которым особенно повезёт

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Три знака зодиака, которым особенно повезёт.

Последний месяц весны приготовил приятные сюрпризы для представителей нескольких знаков зодиака. Астрологи сайта "7 дней.ru" выделили трёх счастливчиков, которым майские звёзды сулят особую благосклонность: Овнов, Львов и Водолеев.

Овен

Несмотря на возможные трудности в общении и повышенную нагрузку на работе, май подарит Овнам шанс улучшить своё материальное положение. Рискуйте, проявляйте инициативу, инвестируйте в перспективные проекты – фортуна на вашей стороне! Выходные дадут возможность отдохнуть от суеты и наметить новые цели.

Лев

Львам предстоит пережить непростой период в личных отношениях, где возможны конфликты и разногласия. Зато в финансовой сфере вас ждёт настоящий звёздный час! Неожиданные поступления, выигрыши и прибыльные сделки – готовьтесь к тому, что деньги сами потекут вам в руки.
Главное – прислушивайтесь к интуиции, она не подведёт!

Водолей

Для Водолеев май станет поистине волшебным временем. Любовь, взаимопонимание с близкими, творческий подъём и финансовое благополучие – наслаждайтесь каждым мгновением! Одинокие Водолеи имеют все шансы встретить свою вторую половинку, а семейные – укрепить отношения и наполнить их ещё большей теплотой и нежностью.

Не упустите свой шанс на счастье и успех, который дарят вам майские звёзды!

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