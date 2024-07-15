Поцелованные богом: Глоба назвал два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в середине июля

Российский астролог Павел Глоба предсказал, что середина июля станет переломным моментом для 2-х зодиакальных знаков. Эти знаки, по его словам, «поцелованы богом» и могут ожидать судьбоносных вестей, которые кардинально изменят их жизненный путь.

Водолей

Водолеи, готовьтесь к волнующим новостям! В середине июля вы можете получить предложение, которое откроет перед вами новые горизонты. Это может быть как новая карьерная возможность, так и неожиданное предложение от близкого человека, которое изменит вашу личную жизнь. Глоба советует Водолеям оставаться открытыми к новым возможностям и не бояться делать шаг в неизвестность.

Телец

Тельцы, вас ждет важное сообщение, которое может касаться вашего финансового статуса. Будь то продвижение по службе, важная сделка или неожиданный источник дохода, это событие обещает укрепить ваше финансовое положение. Астролог рекомендует не игнорировать советы близких и профессионалов, которые помогут вам сделать правильный выбор в этот период.

Глоба подчеркивает, что эти судьбоносные вести не только принесут значительные изменения, но и потребуют от Водолеев и Тельцов мудрости и смелости. Крайне важно быть готовым к встрече с новым и не бояться принимать решения, которые могут показаться рискованными.

Середина текущего месяца обещает быть волнующим временем для Водолеев и Тельцов. Эти знаки должны использовать этот момент, чтобы сделать важный шаг вперед в своей жизни. Не упустите свой шанс раскрыть свой потенциал и воплотить мечты в реальность. Готовьтесь встречать судьбу лицом к лицу и пусть эти предсказания станут ключом к вашему будущему успеху.