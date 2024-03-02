Поцелованные богом: Глоба назвал два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале марта

Павел Глоба, известный российский астролог и публицист, определил два знака зодиака, которым судьба приготовила важное послание, начиная с 2 марта. Эти знаки помогут решить трудные ситуации и получить давно ожидаемые ответы.

Для представителей знака Девы наступает время самоанализа. Не нужно бояться этого процесса – сейчас самое подходящее время для этого. В вашей жизни, возможно, царит хаос, и пришло время упорядочить все по полочкам. Если вы чувствуете усталость, общение с близкими людьми поможет вам справиться с ней. Не откладывайте встречи, ведь именно на них вы сможете получить важные подсказки и советы.

А представителям знака Стрельца предстоит раскрыть тайны и заниматься расследованиями. Первоначально вам может показаться, что это не самое приятное занятие, и вы пожалеете о своем выборе. Тем не менее, Глоба уверяет, что именно эти события принесут вам ценные знания, которые помогут вам прогрессировать в служебном плане. Однако будьте осторожны, чтобы не втянуться в конфликтные ситуации, иначе вы можете упустить все знаки и подсказки судьбы.

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