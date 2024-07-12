Поцелованные богом: Глоба назвал два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале июля

Известный астролог Павел Глоба предсказывает, что начало июля станет значимым для двух знаков зодиака, которые, по его словам, «поцелованы богом». Эти счастливчики получат судьбоносные новости, которые могут кардинально изменить их жизнь.

Раки и Весы — вот два знака зодиака, которым стоит ожидать важных новостей в начале июля. Павел Глоба утверждает, что эти знаки испытают на себе благосклонность звезд и должны быть готовы к неожиданностям, которые могут иметь далеко идущие последствия.

Раки могут ожидать новостей, которые затронут их личные отношения или карьеру. Это время, когда важно быть открытым к новым возможностям и не бояться перемен. Новости, которые поступят в начале месяца, могут дать толчок к развитию новых проектов или даже изменить их личную жизнь к лучшему.

Для Весов начало июля обещает быть не менее интересным. Судьбоносные новости могут коснуться финансовых вопросов или профессионального роста. Весам стоит особенно внимательно прислушиваться к предложениям, которые поступят в этот период, так как они могут привести к значительному улучшению их материального положения.

Астролог советует Ракам и Весам не упускать шанс и внимательно относиться к поступающей информации. Начало июля — это время, когда важно оставаться активными и готовыми к быстрым решениям. Любые предстоящие изменения могут стать ключом к новым и успешным начинаниям.

Прогнозы Глобы говорят о том, что начало лета будет благоприятным временем для Раков и Весов. Важно использовать этот период с максимальной пользой, открываясь новым возможностям и не боясь перемен, которые могут принести значительные улучшения в жизни.