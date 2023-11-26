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Поцелованные богом: Глоба назвал 4 знака зодиака, жизнь которых станет ярче радуги с 27 ноября

Поцелованные богом: Глоба назвал 4 знака зодиака, жизнь которых станет ярче радуги с 27 ноября

Global Look Press

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Известный российский астролог и авторитетный общественный деятель Павел Глоба выделил четыре зодиакальных созвездия, которые ожидают необычайно благоприятные перемены в своей жизни, начиная с 26 ноября. Представителям данных знаков судьба сулит возможность испытать свою удачу на вкус.

Начало дня потребует от нас креативного мышления, следовательно рекомендуется искать вдохновение в нашем окружении. Вечернее время стоит провести с активностью и делать то, что долго откладывалось.

Для Овнов истинно золотое время начнется во второй половине дня. Все важные дела, запланированные на сегодняшний день, будут продвигаться вперед значительно лучше после обеда. У представителей данного знака все будет идти легче, чем обычно, и удача будет безусловно на их стороне.
Ракам следует полагаться на свои внутренние ощущения. Если интуиция подсказывает, что пришло время для принятия значимого шага, тогда следует смело его предпринимать, не колеблясь. По словам астролога, такое решение существенно улучшит их нынешнее положение.

Водолеям настало идеальное время для обдумывания возможности повышения своего финансового благосостояния. По мнению Глобы, судьба готова предоставить им возможность усовершенствовать свое текущее финансовое положение.

Сегодня у Рыб может возникнуть несколько ситуаций, в которых они смогут легко обнаружить выгоду. Они должны ощутить момент и двигаться в направлении, которое им подсказывает их интуиция, как отмечает attention.plus.

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