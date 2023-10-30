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«Поцелованные богом»: Глоба назвал 4 знака зодиака, которые найдут безграничное счастье в начале ноября

«Поцелованные богом»: Глоба назвал 4 знака зодиака, которые найдут безграничное счастье в начале ноября

100biografiy.ru

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Известный астролог Тамара Глоба в ходе создания гороскопа на ноябрь выделила четыре знака зодиака, которых в завершающем осень месяце ожидает ошеломительный успех, причем в самых разных сферах жизни, сообщает vnimanie.pro.

Раки, начало ноября принесет вам долгожданную победу где бы то ни было: на работе, в обучении, в любви. В этом месяце вам следует посвятить время собственным мечтам и желаниям, вероятность их исполнения очень велика. Будьте готовы к новым встречам, поездкам и путешествиям.

У дев начало ноября обещает быть очень уютным и теплым: все ваши встречи будут с теми, кто вам интересен, с кем у вас схожие взгляды на жизнь, также большую часть месяца вы будете погружены в семейные дела. Уделите время саморазвитию и спорту, в них вас ожидает успех.

Козерогам начало ноября принесет успех в реализации собственных планов во всеразличных областях. Более того, когда представителям знака козерога покажется, что они устали на пути к своей цели, к ним на помощь придут родственники, друзья и близкие.

Водолеи, согласно гороскопу, в начале ноября вы взлетите по карьерной лестнице, так как будете сосредоточены на работе. Доход возрастет. Однако не забывайте и про личную жизнь, любовь поможет вам пройти все трудности и препятствия.

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