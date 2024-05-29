Поцелованные богом: Глоба назвал 4 знака, для которых в июне будут открыты все двери

В мае звездные планеты расположатся так, что некоторые знаки зодиака могут ощутить особую призму благосклонности. Астрологи с портала "7 дней.ru" выделили три знака, которые ожидают положительное воздействие звезд на предстоящей неделе: овен, лев и водолей. Овнам, как и многим другим знакам, следует быть готовыми к трудностям в отношениях с окружающими. Не исключены конфликты как в личной сфере, так и на работе, но выходные откроют овнам возможность пересмотра приоритетов и фокусировки на важных целях.

В профессиональной сфере овнам стоит быть готовыми к повышенной нагрузке и недопониманию с коллегами, но важно сохранять спокойствие и терпение. Удача будет на их стороне, и овны смогут обнаружить новые источники дохода или успешно вложить средства. Львы могут столкнуться с сложностями в отношениях с партнерами, но в финансовом плане их ждут неожиданные возможности и пополнение кошелька. Водолеям же предстоит пережить благоприятные моменты: любовь, забота, внимание в личной жизни и успехи в финансах.