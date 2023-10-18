Поцелованные богом: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждет успех в конце октября

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, что три знака зодиака в конце октября 2023 года посетит неслыханная удача в финансовой сфере и карьере.

Овны, ваш успех в конце октября будет проявляться в карьере и достижениях. Вас ожидают повышения и признание за ваши трудовые результаты. Будьте амбициозными и уверенными в себе, чтобы использовать свою удачу в полной мере.

Скорпионов же успех поджидает в творчестве и самовыражении. Рожденным под созвездием скорпиона удастся реализовать свои идеи и достичь успеха в карьере. Главное верьте в себя и свои силы, и любая преграда на вашем пути покажется вам пустяком.

Третий знак зодиака, которого поджидает благополучие, козерог. Их удача проявится в денежной стабильности и в успехах в бизнесе: в период до конца октября рожденным под знаком козерога удастся укрепить свои финансы и получить признание в своей сфере деятельности. Козерогам необходимо быть целеустремленными и решительными, чтобы удача, обещанная звездами вступила в полную силу.