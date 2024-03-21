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Поцелованные богом: эти знаки зодиака, по словам Глобы, откроют путь к большому богатству в апреле

Поцелованные богом: эти знаки зодиака, по словам Глобы, откроют путь к большому богатству в апреле

super.ru

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Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, могут ожидать значительных положительных изменений в своем материальном положении с началом апреля, согласно прогнозам известной российской астролога Тамары Глобы.

Предвещается, что Тельцам больше не придется экономить, и они смогут позволить себе приобретение желаемых вещей без особых ограничений.

Удача будет сопутствовать Тельцам, особенно в деятельности, связанной с путешествиями и командировками. Каждый успешный шаг на этом пути будет стимулировать к новым достижениям, способствуя приближению к поставленным целям.

Тельцам рекомендуется обращать внимание на знаки и подсказки, которые будут возникать на их пути, так как это поможет им добиться значительного прогресса в реализации своих амбиций быстрее, чем другие. Предсказания Тамары Глобы дают надежду на благоприятный период для представителей этого знака зодиака, в котором они смогут достигнуть значимых успехов и улучшить свое материальное состояние.

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