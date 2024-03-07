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· Артем Акчурин

Поцелованные богами: Глоба рассказала какие знаки, для которых в марте изменится все

Поцелованные богами: Глоба рассказала какие знаки, для которых в марте изменится все

pikabu.ru

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Знаменитая по всей России предсказательница Тамара Глоба подготовила свой свежий прогноз на март. По ее предсказаниям, особую удачу ощутят два знака зодиака.

Для Раков предстоят изменения, связанные с работой в коллективе. Хотя представители этого знака могут изначально сопротивляться, усилия не пропадут зря. В итоге вы сможете добиться гармонии в отношениях с коллегами и научитесь действовать во благо общей цели. Это станет ключом к успеху, который уже скоро станет вашим.

Для Весов начало весны будет необычным периодом. На вашем пути появится новый знакомый, который изменит ваше окружение. Однако звезды рекомендуют относиться к нему с осторожностью и не раскрывать свои секреты. Важно разгадать истинные намерения этого человека.

В целом, предстоящий период будет благоприятным как для Раков, так и для Весов. Он обещает начало светлого периода в вашей жизни, от которого начнется положительная череда событий.

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