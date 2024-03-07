Поцелованные богами: Глоба рассказала какие знаки, для которых в марте изменится все
pikabu.ru
Знаменитая по всей России предсказательница Тамара Глоба подготовила свой свежий прогноз на март. По ее предсказаниям, особую удачу ощутят два знака зодиака.
Для Раков предстоят изменения, связанные с работой в коллективе. Хотя представители этого знака могут изначально сопротивляться, усилия не пропадут зря. В итоге вы сможете добиться гармонии в отношениях с коллегами и научитесь действовать во благо общей цели. Это станет ключом к успеху, который уже скоро станет вашим.
Для Весов начало весны будет необычным периодом. На вашем пути появится новый знакомый, который изменит ваше окружение. Однако звезды рекомендуют относиться к нему с осторожностью и не раскрывать свои секреты. Важно разгадать истинные намерения этого человека.
В целом, предстоящий период будет благоприятным как для Раков, так и для Весов. Он обещает начало светлого периода в вашей жизни, от которого начнется положительная череда событий.
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