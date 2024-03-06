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Поцелованные богами: Глоба назвала знаки, для которых в марте изменится все

Поцелованные богами: Глоба назвала знаки, для которых в марте изменится все

ug.tsargrad.tv

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Знаменитая по всей России астрологТамара Глоба подготовила свой гороскоп на март месяц. По её предсказаниям, удачливыми в этом месяце станут только два знака Зодиака. Сообщает ГородКиров.ру.

Согласно гороскопу, Ракам советуется овладеть искусством совместной работы. Вас ждет глубокое понимание с соотрудниками, и вместе вы сможете добиться великолепных результатов. Особую важность в вашей же судьбе будет играть человек, о котором вы до этого даже не слышали.

Для Весов приближение весны также обещает стать переломным. На вашем жизненном пути появится новый знакомый, который перевернет ваш мир. Тем не менее, звезды настоятельно рекомендуют относиться к нему с осторожностью и не раскрывать свои сокровенные тайны. Советуется проанализировать, кто этот человек на самом деле и какие цели он преследует.

В общем, этот месяц будет благоприятным как для Раков, так и для Весов.

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