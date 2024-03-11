Поцелованные богами: Глоба назвала двух любимцев весны
Знаменитая астрологиня Тамара Глоба пророчит двум представителям зодиакальных созвездий ошеломительную удачу.
Весной 2024 года жизнь двух знаков зодиака сложится невероятно благоприятно.
Лев
Представителям огненного знака с 9 марта стоит акцентировать внимание на своих близких. Проводите больше времени с любимыми и устройте приятный сюрприз своей второй половинке. Работы будет много, но астролог уверена, что все проекты закончатся успешно.
Рыбы
Представители водного знака с 9 марта откроют для себя выгодные перспективы, которые принесут не только финансовую прибыль, но и интересные знакомства. Хотя служебные романы часто вызывают споры, Тамара Глоба уверена, что отношения разовьются наилучшим образом и превратятся в прочный союз.
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