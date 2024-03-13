Поцелованные богами: Глоба назвала два знака зодиака — любимцев весны

Известная астролог Тамара Глоба предсказала невероятную удачу для двух представителей знаков Зодиака в предстоящей весне 2024 года.

Лев

Согласно прогнозу, для представителей этого знака, начиная с 13 марта, наивысшее значение будет иметь внимание к близким людям. Проведите больше времени вместе, устройте незабываемые сюрпризы вашим вторым половинкам. Работа будет насыщенной, однако астролог уверяет, что все ваши проекты будут успешными.

Рыбы

Для представителей этого знака с 12 марта откроются новые выгодные перспективы, которые принесут не только материальное благополучие, но и увлекательные знакомства. Хотя вопросы служебных романов могут быть спорными, Тамара Глоба утверждает, что эти отношения разовьются наилучшим образом, превратившись в прочный союз.