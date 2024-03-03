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Поцелованные богами: Глоба назвал два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале марта

Поцелованные богами: Глоба назвал два знака зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале марта

4vsar.ru

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Павел Глоба, известный российский астролог и публицист, выделил два знака зодиака, которых ожидает важное послание, начиная с 3 марта. Он уверен, что эти знаки помогут решить сложные ситуации и получить долгожданные ответы.

Представителям знака Девы наступает время самоанализа. Не стоит бояться этого процесса – на данный момент это наиболее подходящее время для него. В вашей жизни, возможно, царит хаос, и пришло время установить порядок. Если вы чувствуете усталость, общение с близкими людьми поможет вам справиться с ней. Не откладывайте встречи, поскольку именно на них вы сможете получить ценные подсказки и советы.

А представителям знака Стрельца предстоит раскрывать тайны и заниматься расследованиями. Сначала может показаться, что это не самое приятное занятие, и вы пожалеете о своем выборе. Тем не менее, Глоба уверяет, что именно эти события принесут вам ценные знания, которые помогут вам продвигаться в карьере. Однако будьте осторожны, чтобы не втянуться в конфликтные ситуации, иначе вы можете упустить все знаки и подсказки судьбы.

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