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«Появится вторая пенсия»: российских пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России стартует новая программа, которая предусматривает возможность получения второй пенсии для определенных категорий граждан пенсионного возраста.

9111.ru

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В России стартует новая программа, которая предусматривает возможность получения второй пенсии для определенных категорий граждан пенсионного возраста, продолжающих свою трудовую деятельность.

Эта инициатива направлена на поддержку активных пожилых людей, признание их вклада в общество и экономику страны.

Кто может претендовать на вторую пенсию:

Право на вторую пенсию предоставляется не всем. Эта возможность ограничена гражданами, которые ранее служили в силовых структурах или были военнослужащими. Для получения выплаты они должны обратиться в Социальный фонд Российской Федерации с соответствующим заявлением.

Также право на вторую пенсию имеют граждане, которые отработали в гражданских организациях не менее 15 лет и набрали необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент — 28,2 балла. Это позволяет им претендовать на страховую пенсию по старости, которая также рассматривается как вторая пенсия.

Величина и значимость второй пенсии:

Несмотря на то, что размер второй пенсии обычно меньше основной, она может стать значительной финансовой поддержкой для пожилых, желающих вести активный образ жизни и продолжать свою профессиональную деятельность. Это дополнительное поощрение помогает не только финансово, но и морально, подчеркивая значимость старшего поколения в жизни общества.

Реакция и перспективы:

Программа вызвала интерес среди пожилых граждан России, так как предоставляет новые финансовые возможности для продолжения работы. Эта инициатива также важна для поддержания социальной активности и признания заслуг пожилых людей на национальном уровне.

Программа второй пенсии в России открывает новые горизонты для пожилых граждан, желающих оставаться включенными в профессиональную и общественную жизнь. Такие инициативы не только улучшают финансовое положение пенсионеров, но и способствуют более высокому качеству их жизни, поддерживая активность и социальную значимость на закате лет.

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