Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Появился обновленный график выхода на пенсию в России - пункты по годам

В 2018 году Россия вступила в новый этап развития своей пенсионной системы, начав процесс повышения пенсионного возраста. Это стало первым значительным изменением в пенсионной политике страны с 1932 года.

golos.id

Подписаться в Telegram

В 2018 году Россия вступила в новый этап развития своей пенсионной системы, начав процесс повышения пенсионного возраста.

Это стало первым значительным изменением в пенсионной политике страны с 1932 года. Изменения были обусловлены необходимостью адаптации системы к увеличившейся продолжительности жизни и другим социально-экономическим реалиям.

Реформа была реализована поэтапно, чтобы обеспечить гражданам возможность более мягкой адаптации к нововведениям. Начальные изменения коснулись женщин, родившихся в 1964 году, и мужчин, родившихся в 1959 году, устанавливая постепенное увеличение пенсионного возраста. К 2028 году планируется достижение возраста выхода на пенсию в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В рамках реформы предусмотрены специальные условия для отдельных категорий граждан. Женщины, имеющие пять и более детей, получили возможность выхода на пенсию в 50 лет. Также предусмотрены льготы для тех, кто имеет длительный страховой стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, позволяющие им уходить на пенсию на два года раньше установленного возраста.

Целью реформы является не только улучшение финансовой устойчивости пенсионной системы, но и стимулирование граждан к более долгой трудовой активности, что должно способствовать экономическому росту страны через увеличение производительности труда. Реформа также направлена на сокращение финансового давления на пенсионный фонд и повышение его эффективности.

Переосмысление пенсионной системы вызвало активную дискуссию в обществе и среди экспертов. Мнения разделились: некоторые поддерживают реформу как необходимую для долгосрочной стабильности, в то время как другие выражают беспокойство по поводу возможных трудностей для старшего поколения. Ожидается, что диалог в этой области продолжится и может привести к дополнительным корректировкам в будущем.

Изменения в пенсионной политике России являются важным шагом на пути к обеспечению устойчивости и адаптивности системы в условиях новых вызовов. Это время перехода и адаптации, ключевое для стабильности будущих поколений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

москва компании по обработке помещений от плесени

Новости Казани

13 часов назад

Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Интересное в Казани

3 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

поставить пластиковое окно цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ могут ограничить строительство частных домов

Новости Казани

день назад

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Новости Казани

5 часов назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды
Лонгриды
3 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

час назад

В РТ 3 пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Основателя частных детских садов «Егоза» приговорили к 3 годам и 6 месяцам

Новости Казани

4 часа назад

Новый детский парк на набережной реки Казанки назвали «Елмай»
10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
3 дня назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Мамадыше загорелись сарай и баня

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске лесополоса от «Солнечной поляны» до Красного Ключа получила имя

Новости Казани

6 часов назад

На проспекте Победы в Казани 15 июля сильно полыхает Газель

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
3 дня назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани
Лонгриды
3 дня назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани