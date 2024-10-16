Появилась официальная информация, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Пленум Верховного суда Российской Федерации вынес постановление, которое проясняет, что мобилизация в стране официально не завершена.

Несмотря на заявления высокопоставленных лиц о выполнении мобилизационного плана, правовые основания для окончания призыва до сих пор отсутствуют. Это значит, что мобилизационные мероприятия продолжаются, а точные сроки возвращения мобилизованных граждан домой остаются неопределёнными.

Почему мобилизация не завершена?

Владимир Путин объявил масштабный призыв в армию 21 сентября 2022 года в связи с проведением Специальной военной операции (СВО) на Украине. Уже в октябре того же года глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что план мобилизации выполнен, и мобилизация завершена. Эти слова были подтверждены и Верховным Главнокомандующим России, однако официальных документов, которые закрепляли бы конец мобилизации, так и не было издано.

Согласно постановлению Верховного суда, мобилизация может быть завершена только после подписания соответствующего указа Президента России. Без этого указа мобилизационные мероприятия продолжаются, и граждане, призванные на военную службу, остаются в рядах вооружённых сил.

Когда мобилизованные смогут вернуться домой?

В постановлении Верховного суда также разъясняется, что граждане, призванные в рамках мобилизации, могут покинуть армию только при наличии законных оснований, таких как:

Достижение предельного возраста. Для рядовых этот возраст установлен на уровне 50 лет, для младших офицеров — 60 лет. Достигшие этого возраста военнослужащие имеют право на увольнение.

Состояние здоровья. Если мобилизованный признан негодным к дальнейшей службе по состоянию здоровья, он может быть уволен из Вооружённых сил.

Вступление в силу приговора суда. Если мобилизованного приговаривают к лишению свободы, это становится основанием для его увольнения из армии.

Кроме того, мобилизованные смогут вернуться домой только после завершения Специальной военной операции, что также должно быть официально закреплено соответствующим указом.

Неопределённые сроки и ожидания

Несмотря на официальные заявления об окончании мобилизации, юридически она продолжается, и мобилизованные остаются в Вооружённых силах до появления новых указов Президента. Это создаёт неопределённость для многих граждан, которые ожидали возвращения домой после выполнения мобилизационного плана в 2022 году.

Информация, предоставленная Верховным судом, подчёркивает важность наличия официальных документов, которые регулируют вопросы мобилизации и демобилизации. Пока что мобилизованные военнослужащие остаются на службе, а точные сроки их возвращения домой зависят от завершения СВО и издания соответствующих указов.

Мобилизация в России продолжается, несмотря на устные заявления о её завершении в 2022 году. Верховный суд разъяснил, что без официального указа Президента о завершении мобилизации она юридически остаётся в силе. Это означает, что мобилизованные граждане смогут вернуться домой только при наличии законных оснований или после окончания Специальной военной операции.