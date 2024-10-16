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Появилась официальная информация, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Пленум Верховного суда Российской Федерации вын...

161.ru

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Пленум Верховного суда Российской Федерации вынес постановление, которое проясняет, что мобилизация в стране официально не завершена.

Несмотря на заявления высокопоставленных лиц о выполнении мобилизационного плана, правовые основания для окончания призыва до сих пор отсутствуют. Это значит, что мобилизационные мероприятия продолжаются, а точные сроки возвращения мобилизованных граждан домой остаются неопределёнными.

Почему мобилизация не завершена?

Владимир Путин объявил масштабный призыв в армию 21 сентября 2022 года в связи с проведением Специальной военной операции (СВО) на Украине. Уже в октябре того же года глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что план мобилизации выполнен, и мобилизация завершена. Эти слова были подтверждены и Верховным Главнокомандующим России, однако официальных документов, которые закрепляли бы конец мобилизации, так и не было издано.

Согласно постановлению Верховного суда, мобилизация может быть завершена только после подписания соответствующего указа Президента России. Без этого указа мобилизационные мероприятия продолжаются, и граждане, призванные на военную службу, остаются в рядах вооружённых сил.

Когда мобилизованные смогут вернуться домой?

В постановлении Верховного суда также разъясняется, что граждане, призванные в рамках мобилизации, могут покинуть армию только при наличии законных оснований, таких как:

  • Достижение предельного возраста. Для рядовых этот возраст установлен на уровне 50 лет, для младших офицеров — 60 лет. Достигшие этого возраста военнослужащие имеют право на увольнение.
  • Состояние здоровья. Если мобилизованный признан негодным к дальнейшей службе по состоянию здоровья, он может быть уволен из Вооружённых сил.
  • Вступление в силу приговора суда. Если мобилизованного приговаривают к лишению свободы, это становится основанием для его увольнения из армии.
  • Кроме того, мобилизованные смогут вернуться домой только после завершения Специальной военной операции, что также должно быть официально закреплено соответствующим указом.

Неопределённые сроки и ожидания

Несмотря на официальные заявления об окончании мобилизации, юридически она продолжается, и мобилизованные остаются в Вооружённых силах до появления новых указов Президента. Это создаёт неопределённость для многих граждан, которые ожидали возвращения домой после выполнения мобилизационного плана в 2022 году.

Информация, предоставленная Верховным судом, подчёркивает важность наличия официальных документов, которые регулируют вопросы мобилизации и демобилизации. Пока что мобилизованные военнослужащие остаются на службе, а точные сроки их возвращения домой зависят от завершения СВО и издания соответствующих указов.

Мобилизация в России продолжается, несмотря на устные заявления о её завершении в 2022 году. Верховный суд разъяснил, что без официального указа Президента о завершении мобилизации она юридически остаётся в силе. Это означает, что мобилизованные граждане смогут вернуться домой только при наличии законных оснований или после окончания Специальной военной операции.

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