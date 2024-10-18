Появилась официальная информация, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Пленум Верховного суда Российской Федерации внёс ясность в вопрос, который волнует тысячи граждан: мобилизация в стране официально не завершена.

Несмотря на заявления высокопоставленных лиц, правовых оснований для окончания мобилизационных мероприятий до сих пор нет, и это создает неопределенность для мобилизованных граждан, ожидающих возвращения домой.

Почему мобилизация не завершена?

Масштабный призыв в армию был объявлен Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в рамках Специальной военной операции (СВО) на Украине. Спустя месяц, в октябре, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что план мобилизации выполнен, а мобилизация завершена. Эти слова были подтверждены и президентом, однако официальный указ о завершении мобилизации так и не был подписан.

Согласно постановлению Верховного суда, правовые основания для прекращения мобилизации могут быть созданы только после подписания соответствующего указа Президента России. До тех пор мобилизационные мероприятия считаются действующими, и призванные граждане продолжают служить в рядах Вооружённых сил.

Когда мобилизованные смогут вернуться домой?

Постановление Верховного суда также уточняет, что граждане, призванные в рамках мобилизации, смогут покинуть армию только при наличии законных оснований. Основные причины для увольнения из армии включают:

Достижение предельного возраста. Для рядовых этот возраст установлен на уровне 50 лет, а для младших офицеров — 60 лет.

Состояние здоровья. Мобилизованные граждане, признанные негодными к дальнейшей службе по медицинским показаниям, могут быть уволены.

Вступление в силу приговора суда. Если военнослужащий приговаривается к лишению свободы, это становится основанием для его увольнения.

Кроме того, мобилизованные граждане смогут вернуться домой только после официального завершения Специальной военной операции, что должно быть закреплено отдельным указом Президента.

Ожидания и неопределённость

Несмотря на заявления о выполнении плана мобилизации ещё в 2022 году, юридически мобилизационные мероприятия продолжаются, что создаёт неопределённость для многих граждан. Многие мобилизованные ожидали, что вернутся домой после завершения мобилизационного процесса, но отсутствие официального указа о его прекращении означает, что срок их службы остаётся неопределённым.

Информация, предоставленная Верховным судом, подчёркивает, что без официальных документов, регулирующих вопросы мобилизации, она остаётся в силе. Это разъяснение важно для понимания того, что устные заявления не могут отменить правовые процедуры.

Мобилизация в России, несмотря на устные заявления в 2022 году, официально продолжается. Верховный суд прояснил, что без указа Президента о её завершении мобилизованные граждане остаются в составе Вооружённых сил. Возможность возвращения домой зависит от издания соответствующих указов, что создаёт неопределённость для многих военнослужащих и их семей. Пока мобилизационные мероприятия продолжаются, мобилизованные смогут покинуть службу только при наличии законных оснований или после завершения СВО.