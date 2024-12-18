Появилась новая мошенническая схема: в шоке даже банкиры

Современные технологии упростили многие аспекты нашей жизни, но они также открыли новые возможности для мошенников.

Специалисты ВТБ предостерегают о новой тревожной тенденции в сфере финансового мошенничества, связанной с созданием виртуальных клонов банковских карт. Эта схема включает в себя социальную инженерию и использование шпионских программ, что делает её особенно опасной.

Как работает мошенническая схема?

Мошенники обычно представляются сотрудниками надёжных организаций, таких как сотовые операторы или медицинские учреждения, чтобы вызвать доверие. Они убеждают жертву установить вредоносное приложение под предлогом обновления сервиса или программного обеспечения. Это приложение даёт злоумышленникам полный контроль над устройством, включая доступ к камере, микрофону и NFC, что позволяет считывать данные банковской карты.

Процесс обмана включает:

Установку шпионского ПО.

Подготовку жертвы к «подтверждению данных» путём фотографирования карты и ввода ПИН-кода.

Активацию NFC для перехвата данных и создание клонированной копии карты.

Почему эта схема так эффективна?

Зампред ВТБ Георгий Горшков указывает, что мошенники теперь используют более изощрённые методы, изучая индивидуальные особенности потенциальных жертв и их поведение. Это позволяет им создавать более убедительные легенды и манипулировать жертвами с высокой степенью успеха.

Меры предосторожности для защиты от мошенников

Скачивание приложений только из проверенных источников — официальные магазины приложений.

Игнорирование запросов на фотографирование банковских карт или ввод ПИН-кода.

Отключение функций NFC, если вы их активно не используете.

Включение уведомлений от вашего банка для оперативного информирования о транзакциях.

Скептическое отношение к неожиданным звонкам и предложениям, с подтверждением информации через официальные каналы компании.

Понимание методов работы мошенников и соблюдение простых правил безопасности могут значительно снизить риск финансовых потерь. Оставайтесь бдительными и защищайте свои данные, чтобы избежать неприятностей, связанных с современными мошенническими схемами.

