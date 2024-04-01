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Появилась информация о реальном диагнозе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт делится деталями

Появилась информация о реальном диагнозе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт делится деталями

zvezdi.ru

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В Кенсингтонском дворце в январе 2024 года сообщили о хирургическом вмешательстве, которому подверглась герцогиня Кембриджская Кейт.

После операции на брюшной полости она временно отошла от обязанностей, вызывая волнение среди публики относительно своего здоровья. Подтверждения о ее тяжелом заболевании привели к общественному резонансу.

Недавно Кейт Миддлтон выступила с личным обращением, раскрывая, что ей диагностировали рак и в настоящее время она проходит курс химиотерапии. Это признание вызвало волну поддержки со стороны жителей Великобритании и мира.

В этот непростой период герцогиня поделилась своими переживаниями по поводу борьбы с болезнью и общения на эту тему с детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи. Королевский аналитик Марк Рош предоставил информацию о том, что у Кейт диагностирован рак толстой кишки, и операция была одним из этапов лечения. Все события вокруг состояния здоровья герцогини Кембриджской продолжают находиться в центре внимания общественности и королевской семьи.

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