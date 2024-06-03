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Появилась информация, когда выпускникам можно будет пересдать ЕГЭ: правила и даты

С 2024 года российские выпускники сталкиваются с обновленными условиями для пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

mykaleidoscope.ru

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С 2024 года российские выпускники сталкиваются с обновленными условиями для пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эти изменения предоставляют дополнительные шансы для тех, кто изначально не смог достичь необходимого порога баллов для зачисления в вузы или получения аттестата.

Каковы новые условия пересдачи?

В текущем году школьники, которые не достигли минимального порога по обязательным предметам, таким как русский язык и математика, получают возможность исправить результаты в резервные дни основного периода или на специально установленные дополнительные сессии. Это также относится к ученикам, столкнувшимся с техническими ошибками во время экзамена, например, с ошибками в печати экзаменационных бланков.

Когда и как можно пересдать экзамены?

Резервные дни для пересдач ЕГЭ в 2024 году запланированы на июль, точные даты — 4 и 5 числа месяца. Эти дни предоставляют ученикам последний шанс повысить свои баллы перед закрытием приемной кампании в вузы. Важно, что учитываться будет только последний результат, а предыдущий будет аннулирован.

Процесс регистрации на пересдачу

Для регистрации на пересдачу, текущие ученики должны обратиться в администрацию своих учебных заведений с заявлением о повторной сдаче, указав желаемый предмет и формально отказавшись от предыдущего результата. Выпускники прошлых лет, которые в этом году не сдали ЕГЭ, будут иметь возможность попробовать снова в следующем учебном году.

Кто не допускается к пересдаче?

К пересдаче не допускаются ученики, допустившие нарушения во время экзамена, такие как использование мобильных телефонов, шпаргалок или иных средств для обмана. Нарушение процедур экзамена может привести к отстранению от экзамена и аннулированию результатов.

В заключение, новые правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году дают ученикам дополнительное время и возможности для подготовки, что значительно повышает их шансы на успешное поступление в выбранный вуз. Детальная информация и расписание доступны на официальных образовательных порталах и должны стать неотъемлемой частью подготовки каждого абитуриента.

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