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Появилась информация, когда можно будет пересдать ЕГЭ: правила и даты

Если не было набрано достаточное количество баллов по обязательным предметам ЕГЭ, все еще есть шанс получить аттестат и поступить в вуз.

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Если не было набрано достаточное количество баллов по обязательным предметам ЕГЭ, все еще есть шанс получить аттестат и поступить в вуз. Пересдача русского языка и математики возможна в резервные дни и дополнительный период, а предметы по выбору можно пересдать на объявленных пересдачах. Подробности о пересдаче ЕГЭ в этом году и правилах действия можно найти в статье.

ЕГЭ сдаются для получения аттестата и поступления в вуз. Для получения аттестата достаточно сдать русский язык и базовую математику на минимальные баллы, установленные Рособрнадзором. Для вуза необходимо учитывать требования каждого конкретного учебного заведения.

Пересдачи проводятся в случае несдачи обязательных предметов или при нарушениях на экзамене. Резервные дни и дополнительный период предоставляют дополнительные возможности для участия в пересдачах.

Даты и условия пересдач ЕГЭ в 2024 году представлены в статье. Соблюдайте инструкции и правила, чтобы успешно сдать экзамен и иметь возможность поступить в учебное заведение.

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