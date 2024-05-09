По одной ложке в лунку — и огурцы растут как на навозе: эти 2 «долгоиграющих» продукта питают кусты все лето

Хотите, чтобы ваши огурцы плодоносили так обильно, словно выращены на навозе? Есть пара простых продуктов, которые могут заменить сложные удобрения и обеспечат огурцам необходимую подпитку в течение всего лета. Всего по одной ложке каждого в лунку — и ваши грядки превратятся в настоящую огуречную ферму!

Первый продукт: костная мука

Костная мука — это натуральный источник фосфора и кальция, двух ключевых элементов, которые необходимы для обильного цветения и завязывания плодов. Этот «долгоиграющий» продукт разлагается медленно, постепенно высвобождая полезные вещества в течение всего сезона.

Как использовать:

Перед посадкой добавьте по 1 столовой ложке костной муки в каждую лунку.

Хорошо перемешайте с почвой, чтобы равномерно распределить удобрение.

Посадите рассаду или семена огурцов и полейте.

Второй продукт: древесная зола

Древесная зола — это природное удобрение, богатое калием, который необходим для укрепления корневой системы и повышения устойчивости растений к болезням. Она также улучшает структуру почвы, делая ее более воздухопроницаемой.

Как использовать:

Добавьте 1 столовую ложку древесной золы в каждую лунку перед посадкой. Перемешайте золу с почвой и посадите семена или рассаду огурцов. Для поддержания роста проводите подкормку древесной золой раз в месяц, распределяя ее тонким слоем вокруг стеблей.

Почему это работает?

Костная мука и древесная зола обеспечивают огурцы медленным, но постоянным притоком всех необходимых питательных веществ, помогая растениям цвести и плодоносить даже в условиях стресса или погодных изменений.

Попробуйте эти два продукта, и вы увидите, как ваши огурцы взметнутся вверх, обрастая крепкими стеблями и крупными листьями, готовыми к щедрому урожаю!