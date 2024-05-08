По ложке в лунку — и огурцы растут как на навозе: эти 2 «долгоиграющих» продукта питают кусты все лето
2sotki.ru
Если вы хотите, чтобы ваши огурцы росли пышными и плодоносными всё лето, попробуйте использовать эти два «долгоиграющих» продукта в качестве удобрений. Добавьте их по ложке в лунку при посадке или подкормите растения в начале сезона, и получите здоровые кусты с обильным урожаем, будто выращенных на навозе.
1. Костная мука
Что это такое: Костная мука – это порошок из измельченных костей, который содержит много фосфора и кальция. Оба этих элемента необходимы для формирования корней, развития плодов и укрепления стеблей.
Как использовать: Добавьте одну столовую ложку костной муки в каждую лунку при посадке семян или рассады огурцов. Фосфор из костной муки высвобождается постепенно, подпитывая кусты на протяжении всего сезона. В результате корни огурцов укрепляются, а плоды завязываются быстрее и в большем количестве.
2. Компост
Что это такое: Компост – это органическое удобрение, получаемое путем переработки растительных остатков и пищевых отходов. Он богат питательными веществами, минералами и микроэлементами, которые стимулируют здоровый рост растений.
Как использовать: При посадке огурцов добавьте в каждую лунку по одной ложке зрелого компоста. Этот органический материал создаст идеальную среду для развития огурцов, обеспечив их необходимыми микроэлементами и повышая активность почвенных микроорганизмов.
Дополнительные советы для обильного урожая
- Регулярный полив: Огурцы любят влагу, но важно не переувлажнять почву. Поливайте растения под корень утром или вечером.
- Правильная подвязка: Подвязывайте стебли, чтобы плоды не лежали на земле, защищая их от вредителей и болезней.
- Своевременная уборка: Снимайте огурцы по мере их созревания, чтобы стимулировать образование новых плодов.
Используйте эти два натуральных продукта при посадке и подкормке огурцов, чтобы обеспечить кустам питание на всё лето и получить урожай, которым можно гордиться!
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