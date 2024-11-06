«По 7 500 рублей с квартиры». Всех, у кого есть счетчики, ждет новое правило с начала ноября

С ноября 2024 года вступают в силу новые правила для владельцев квартир, где установлены счетчики на воду.

Изменения касаются порядка поверки приборов учета, и, как сообщают специалисты, при несоблюдении требований можно столкнуться с серьезными переплатами, предупреждает PRIMPRESS.

Новые стандарты поверки счетчиков: что важно знать

Теперь поверка счетчиков воды будет осуществляться по новым правилам, которые установлены в соответствии с обновленным ГОСТом. Это касается как первичной, так и периодической поверки приборов учета горячей и холодной воды. Важное новшество заключается в том, что проверку могут проводить только организации, аккредитованные Росстандартом. Таким образом, владельцам квартир следует внимательно проверять документы проверяющих, так как отсутствие аккредитации может указывать на мошеннические действия.

Единый реестр поверок: контроль и безопасность

Все данные о поверках будут вноситься в специальный реестр, доступ к которому получат управляющие компании. Это нововведение призвано повысить прозрачность учета и защитить жильцов от недобросовестных услуг. Теперь управляющие компании смогут легко проверить данные о статусе каждого счетчика и избежать ошибок в начислении платежей.

Кого затронет новое требование?

Многие владельцы квартир, у которых срок поверки истек, уже в этом месяце должны будут провести проверку своих приборов. Как правило, поверка требуется раз в пять лет, но если прибор сломался или устарел, его потребуется заменить. Замена одного счетчика на воду сейчас обходится примерно в 2 500 рублей, но если учесть установку пломб и дополнительные работы, стоимость замены двух приборов может достигать 7 500 рублей за квартиру.

Как избежать переплат?

Если поверка счетчиков не будет проведена вовремя, владельцы квартир рискуют перейти на расчет по средним нормативам, что обойдется значительно дороже. Для того чтобы избежать лишних трат, владельцам рекомендуется:

Проверить дату последней поверки и убедиться, что срок действия прибора еще не истек.

Приглашать для поверки только аккредитованных специалистов и проверять документы у каждого мастера.

Сохранить акты поверки и вносить их в реестр через управляющую компанию.

Как выбрать надежную компанию для поверки?

Чтобы не попасть на уловки мошенников, при выборе компании для поверки счетчиков следует учитывать несколько важных факторов:

Проверить наличие аккредитации на официальном сайте Росстандарта.

Убедиться, что компания предоставляет официальные документы о поверке, которые можно внести в единый реестр.

Избегать частных специалистов без лицензий и аккредитации.

Нововведения в системе учета и поверки счетчиков направлены на улучшение контроля над расходом ресурсов и защиту интересов жильцов. Соблюдая новые правила, владельцы квартир смогут избежать лишних трат и обезопасить себя от мошенничества.

