«По 7 500 рублей с квартиры». Всех, у кого есть счетчики, ждет новое правило с 8 ноября

С ноября 2024 года владельцы квартир, оборудованные водными счетчиками, столкнутся с новыми требованиями к проверке этих устройств.

Изменения, введенные новым ГОСТом, затрагивают как порядок проведения поверки, так и участников этого процесса, предоставляя повод для бдительности из-за риска мошенничества, сообщает PRIMPRESS.

Изменения в процедуре поверки

По новому ГОСТу, поверку водных счетчиков теперь могут проводить исключительно специалисты, аккредитованные Росстандартом. Это означает, что любой, кто приходит проверять счетчик и не может предъявить документы аккредитации, вероятно, является мошенником. Все результаты поверок теперь будут записываться в центральный реестр, доступ к которому имеют управляющие компании.

Сроки и стоимость поверки

Необходимость поверки счетчиков наступает обычно каждые пять лет, однако в некоторых случаях проверки могут требоваться чаще. Если счетчик вышел из строя, его замена будет стоить владельцу приблизительно 2,500 рублей за устройство. Эта необходимость может возникнуть уже в текущем месяце для многих владельцев квартир, чьи приборы приближаются к концу срока действия.

Дополнительные расходы

Помимо замены счетчика, владельцам квартир может потребоваться уплатить за установку пломб и проведение других сопутствующих работ. Общие затраты за два счетчика — на горячую и холодную воду — могут достигнуть 7,500 рублей.

Эти нововведения не только устанавливают более строгие стандарты для поверки и обслуживания счетчиков воды, но и требуют от владельцев квартир повышенного внимания к процессу поверки, чтобы избежать мошенничества и ненужных финансовых потерь.

