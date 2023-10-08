По 3400 с квартиры: новый закон в сфере ЖКХ создаст неудобства для собственников

Новведения в сфере ЖКХ стала причиной серьезных трудностей для многих жителей сраны. Ревизия правил, касающихся обслуживания газового оборудования, может привести к отопительным проблемам. Эксперты и "Российская газета" подняли этот вопрос.

Согласно новым нормам, обслуживание внутриквартирного газового оборудования теперь может предоставлять только поставщик газа. Это требует от жильцов переоформления договоров и проведения общих собраний, что может занять значительное количество времени из-за низкой активности собственников и проблем с личными данными. В случае, если договоры не будут переоформлены до 30 ноября, жильцы рискуют остаться без газоснабжения.

Также вызывает тревогу система расчета платы за обслуживание газового оборудования. Стоимость обслуживания может вырасти до 3 410 рублей за маленькую квартиру. Для многих жильцов такая сумма неприемлема.

Представители газовой отрасли и компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию недвижимости, выразили свою тревогу относительно эффективности и безопасности нового порядка.