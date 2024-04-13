По 10 тысяч всем: Сбербанк обрадовал россиян неожиданной щедростью

Сбербанк анонсировал запуск инновационной услуги, которая приятно удивит жителей России.



Теперь владельцы карт могут получать часть потраченных средств обратно, причем это происходит мгновенно, начиная с момента совершения покупки.





По информации от банка, в мобильном приложении этого ведущего финансового учреждения появилась функция, позволяющая вернуть потраченные средства за покупки, которые затем превращаются в обычный кредит.Этот сервис будет полезен тем, кто желает осуществить покупку, не рассталяясь с возможностью использовать деньги для других целей. Если в магазине невозможно оформить кредит на покупку, клиент может запросить возврат средств в банк, и они будут моментально зачислены на его счет. Минимальная сумма для возврата составляет 5 тысяч рублей, в среднем обычно доступно вернуть 10 тысяч рублей. Однако максимальная сумма возврата ограничена 150 тысячами рублей. Запрос на возврат средств можно оформить только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 и выше. Время, необходимое для возврата денег в банк, варьируется от трех месяцев до года.Сотрудники банка отметили, что решение о возврате денег каждому держателю карты будет принято в течение пяти минут. Новая услуга доступна всем владельцам пластиковых карт сегодня и позволяет каждому самостоятельно распоряжаться возвращенными средствами.