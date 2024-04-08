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По 10 тысяч рублей всем: Сбербанк порадует россиян

По 10 тысяч рублей всем: Сбербанк порадует россиян

primpress.ru

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Сбербанк объявил о запуске новой услуги, которая порадует жителей России.

Теперь обладатели карт смогут получить обратно часть потраченных на покупки денежных средств, причем возврат будет мгновенным, начиная с текущего дня.

По информации от банка, в мобильном приложении этого ведущего финансового учреждения появилась функция, которая позволяет вернуть потраченные средства по покупкам, которые затем превращаются в обычный кредит.

Этот сервис будет полезен тем, кто стремится совершить покупку, не лишаясь возможности использовать деньги на другие цели. Если в магазине нет возможности оформить кредит на покупку, клиент может запросить возврат средств в банк, и они будут немедленно зачислены на его счет.

Минимальная сумма для возврата составляет 5 тысяч рублей, в среднем обычно доступно возвратить 10 тысяч рублей. Однако максимальная сумма возврата ограничена 150 тысячами рублей. Запрос на возврат средств можно оформить только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 и выше. Время, необходимое для возврата денег в банк, варьируется от трех месяцев до года.

Сотрудники банка отметили, что решение о возврате денег каждому держателю карты будет принято в течение пяти минут. Новая услуга доступна всем владельцам пластиковых карт сегодня и позволяет каждому самостоятельно распоряжаться возвращенными средствами.

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