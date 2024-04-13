Сбербанк внедрил новую услугу, которая обещает принести значительные удобства для держателей карт в России, предоставляя им возможность мгновенного возврата денег за совершенные покупки.

Согласно информации от банка, в мобильном приложении этой финансовой организации появилась опция, позволяющая пользователям возвращать затраченные на покупки средства, которые затем конвертируются в кредитные ресурсы.

Эта услуга станет настоящей находкой для тех, кто желает сделать покупку, сохраняя при этом ликвидность средств для других нужд. Теперь, если в торговой точке нет опции кредитования, клиент может запросить возврат потраченных денег в Сбербанк, и сумма будет незамедлительно зачислена на его счет.

Установленная минимальная сумма для активации возврата — 5 000 рублей, при этом типичная сумма, доступная для возврата, — 10 000 рублей. Максимальный порог возврата установлен на уровне 150 000 рублей. Оформить запрос на возврат можно исключительно через последнюю версию приложения Сбербанк Онлайн (версия 15.3 и выше), а срок, на который предоставляется возврат, варьируется от 3х месяцев до года.

Представители Сбербанка подчеркнули, что решение о возврате средств принимается в течение пяти минут после подачи запроса. Эта новая функция уже доступна для всех пользователей пластиковых карт и предоставляет им свободу в распоряжении возвращенными средствами.