По 10 тысяч рублей всем: Сбербанк порадует граждан России

Сбербанк объявил о запуске инновационного сервиса, который порадует жителей России.

Теперь обладатели карт могут получить часть потраченных средств на покупки сразу же, начиная с текущего дня.

По информации от банка, в мобильном приложении этого крупного финансового учреждения появилась возможность вернуть потраченные средства на покупки, которые автоматически превращаются в обычный кредит.

Эта функция будет удобна для тех, кто стремится совершить покупку, не блокируя доступ к своим средствам для других нужд. В случае отсутствия возможности получить кредит в магазине, клиент может запросить возврат средств в банк, и они будут мгновенно зачислены на его счет.

Минимальная сумма для возврата составляет 5 тысяч рублей, а в среднем можно рассчитывать на 10 тысяч рублей, доступных для возврата. Максимальная сумма возврата не превышает 150 тысяч рублей. Запрос на возврат можно сделать только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 и выше. Время на возврат средств банку варьируется от трех месяцев до одного года.

Специалисты банка отмечают, что каждый держатель карты будет проинформирован о выдаче средств в течение пяти минут. Этот новый сервис уже доступен всем владельцам пластиковых карт и даёт возможность использовать возвращенные средства по своему усмотрению.