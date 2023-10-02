По 10 тысяч рублей: новые деньги решили перечислить пенсионерам — названа точная дата

К концу 2023 года некоторые пожилые российские граждане, проживавшие в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев в те времена, будут получать дополнительные выплаты от государства - 10 тысяч рублей.

В 2022 году было введено специальное пособие, размер которого зависит от состояния здоровья пожилой личности.

В случае первой группы инвалидности, блокадный житель в дополнение к своей пенсии получает дополнительно 10 тысяч рублей. Вторая группа инвалидности дает возможность для получения 7500 рублей, а для третьей группы этот размер составляет 5 тысяч. Если блокадник не является инвалидом, то государство гарантирует выплату в размере 3000 рублей.