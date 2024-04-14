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По 10 тысяч каждому: Сбербанк обрадовал россиян неожиданной щедростью

По 10 тысяч каждому: Сбербанк обрадовал россиян неожиданной щедростью

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Сбербанк сообщил о запуске нового сервиса, который обрадует российских жителей.

Теперь клиенты, у которых есть карты, смогут получать часть потраченных денег за покупки назад, причем это возмещение будет происходить мгновенно, начиная с того же дня.

По информации от банка, в мобильном приложении этого крупного финансового учреждения появилась функция, которая позволяет вернуть средства, потраченные на покупки, превращая их в обычный кредит.

Этот сервис окажется полезным для тех, кто хочет совершить покупку, не блокируя возможность использовать средства для других нужд. Если в магазине нет возможности получить кредит на покупку, клиент может запросить возврат денег в банк, и сумма будет сразу же зачислена на его счет.

Минимальная сумма для возврата составляет 5 000 рублей, а в среднем клиенты могут вернуть около 10 000 рублей. Максимальная сумма возможного возврата ограничена 150 000 рублей. Запрос на возврат средств можно сделать только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 и выше. Время, необходимое для возврата средств в банк, будет варьироваться от трех месяцев до года.

Представители банка отметили, что решение о возможности возврата денег каждому клиенту будет приниматься в течение пяти минут. Новая услуга доступна всем владельцам пластиковых карт сегодня и предоставляет каждому возможность самостоятельно распоряжаться возмещенными средствами.

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