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· Артем Акчурин

По 10 000 рублей всем: Сбербанк порадует россиян

По 10 000 рублей всем: Сбербанк порадует россиян

РБК

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Сбербанк объявил о запуске инновационного сервиса, который обрадует жителей России. Теперь обладатели карт могут получить обратно часть потраченных денег на покупки, причем возврат будет моментальным, уже сегодня.

По информации банка, в их мобильном приложении появилась новая функция, позволяющая вернуть средства, потраченные на покупки, превращая их в обычный кредит.

Этот сервис будет полезен тем, кто хочет осуществить покупку, не блокируя возможность использовать деньги для других нужд. Если магазин не предлагает кредит на товар, который клиент хочет купить, он может запросить возврат у банка, и сумма будет сразу зачислена на его счет.

Минимальная сумма для возврата составляет 5 тысяч рублей, а в среднем можно рассчитывать на 10 тысяч рублей, доступных для возврата каждому. Максимальная сумма возврата ограничена 150 тысячами рублей. Запрос на возврат можно оформить только через последнюю версию приложения «Сбербанк Онлайн» версии 15.3 или выше. Время для возврата денег варьируется от трех месяцев до одного года.

Специалисты банка отметили, что каждый обладатель карты получит решение о возврате средств в течение пяти минут. Этот новый сервис уже доступен всем владельцам пластиковых карт и позволяет использовать возвращенные средства по своему усмотрению.

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