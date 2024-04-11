По 10 000 рублей всем: Сбербанк порадует граждан России

Недавно Сбербанк объявил о запуске новой услуги, которая приятно удивит жителей России. Теперь пользователи карт смогут вернуть часть потраченных денег на покупки мгновенно, начиная со дня осуществления операции.

Согласно информации от банка, в мобильном приложении ведущего банка появилась функция, позволяющая вернуть средства, потраченные на покупки, которые затем превращаются в обычный кредит.

Эта опция будет полезна для тех, кто хочет совершить покупку, не теряя возможность использовать деньги на другие нужды. Если в магазине нет возможности взять кредит на покупку, клиент может обратиться в банк за возвратом средств, которые будут мгновенно зачислены на его счет.

Минимальная сумма для возврата составляет 5 000 рублей, а в среднем клиенты могут рассчитывать на 10 000 рублей, доступных каждому. Максимальная сумма возврата не превышает 150 000 рублей. Запрос на возврат можно оформить только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 или выше. Сроки возврата денег варьируются от трех месяцев до одного года.

Специалисты банка отметили, что решение о выдаче денег сообщается каждому держателю карты в течение пяти минут. Этот новый сервис доступен всем владельцам пластиковых карт сегодня и позволяет использовать возвращенные средства по своему усмотрению.